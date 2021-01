மாவட்ட செய்திகள்

பலத்த மழையால் ஹைவேவிஸ் மலைப்பாதையில் உருண்டு விழுந்த பாறைகள் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு தடை + "||" + Due to heavy rain On the Highways Hill Trail Rolled rocks Prohibition for tourists

