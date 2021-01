மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் சொத்து வரியை உயர்த்த முடிவு கர்நாடக சட்டசபை கூட்டு கூட்டத்தொடர் வருகிற 28-ந் தேதி தொடங்குகிறது மந்திரிசபை கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + Karnataka Assembly Coming up with a joint meeting Starting on the 28th Decision at the Cabinet meeting

