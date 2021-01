மாவட்ட செய்திகள்

வைகை அணையில் இருந்து 58-ம் கால்வாயில் தண்ணீர் திறப்பு துணை முதல்-அமைச்சர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் திறந்து வைத்தார் + "||" + From Vaigai Dam Water opening in Canal 58 Deputy Chief Minister O. Panneerselvam inaugurated the function

