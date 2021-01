மாவட்ட செய்திகள்

மளிகைக்கடை உரிமையாளர் வீட்டில் 20 பவுன் நகையை கொள்ளையடித்த வாலிபர் கைது தென்காசி மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் + "||" + A youth from Tenkasi district has been arrested for robbing a grocery store owner of 20 pounds worth of jewelery

