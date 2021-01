மாவட்ட செய்திகள்

கோவை மாநகராட்சியில் அடிப்படை கட்டமைப்பு பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் - ஆய்வு கூட்டத்தில் எஸ்.பி.வேலுமணி அறிவுறுத்தல் + "||" + Basic infrastructure work in Coimbatore should be completed expeditiously - SB Velumani instructed at the review meeting

கோவை மாநகராட்சியில் அடிப்படை கட்டமைப்பு பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் - ஆய்வு கூட்டத்தில் எஸ்.பி.வேலுமணி அறிவுறுத்தல்