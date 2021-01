மாவட்ட செய்திகள்

தேனியில் முதல் முறையாக ஜல்லிக்கட்டை போல நடந்த பன்றி பிடிக்கும் வினோத போட்டி + "||" + For the first time in Theni, a bizarre pig catching competition was held like a jallikkattai

தேனியில் முதல் முறையாக ஜல்லிக்கட்டை போல நடந்த பன்றி பிடிக்கும் வினோத போட்டி