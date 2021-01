மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரத்தில் மேற்பார்வையாளரை தாக்கி பணம் பறிப்பு: டாஸ்மாக் கடைகளின் விற்பனை தொகையை வங்கிகள் மூலம் பெற ஏற்பாடு; முதல்-அமைச்சருக்கு, பணியாளர் சங்கம் கோரிக்கை + "||" + Attack on supervisor in Kanchipuram and extortion: Arrangement to get sales of Tasmac stores through banks; To the Chief-Minister, the request of the staff union

காஞ்சீபுரத்தில் மேற்பார்வையாளரை தாக்கி பணம் பறிப்பு: டாஸ்மாக் கடைகளின் விற்பனை தொகையை வங்கிகள் மூலம் பெற ஏற்பாடு; முதல்-அமைச்சருக்கு, பணியாளர் சங்கம் கோரிக்கை