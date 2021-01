மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் பென்ட்லேண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள ஆர்வம் காட்டிய முன்கள பணியாளர்கள் + "||" + At Vellore Pentland Hospital To be vaccinated against corona Interested frontline employees

வேலூர் பென்ட்லேண்ட் ஆஸ்பத்திரியில் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ள ஆர்வம் காட்டிய முன்கள பணியாளர்கள்