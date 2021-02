மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை மெட்ரோ ரெயிலில் ஒரே நாளில் 1.40 லட்சம் பேர் பயணம் கொரோனாவுக்கு பிறகு சாதனை + "||" + 1.40 lakh passengers in a single day on the Chennai Metro train, a record after Corona

