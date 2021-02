மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை அருகே உள்ள திருக்கானூர்பட்டியில் இன்று ஜல்லிக்கட்டு பாதுகாப்பு பணியில் 300 போலீசார் + "||" + 300 policemen on security duty at Jallikattu today at Thirukanurpatti near Thanjavur

