மாவட்ட செய்திகள்

7 கிராமங்களில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் நாளை மறுநாள் திறப்பு + "||" + Direct Paddy Procurement Centers in 7 villages will be opened day after tomorrow

7 கிராமங்களில் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் நாளை மறுநாள் திறப்பு