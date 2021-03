மாவட்ட செய்திகள்

வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் + "||" + Consultative meeting on reservation work to be carried out at the counting center

வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து ஆலோசனை கூட்டம்