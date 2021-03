மாவட்ட செய்திகள்

தேர்தல் அலுவலர்களை சுழற்சி முறையில் தேர்வு செய்யும் பணிகலெக்டர் சமீரன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + The task of selecting election officials on a rotational basis

தேர்தல் அலுவலர்களை சுழற்சி முறையில் தேர்வு செய்யும் பணிகலெக்டர் சமீரன் தொடங்கி வைத்தார்