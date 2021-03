மாவட்ட செய்திகள்

சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் வாக்காளர்களுக்கு பணப்பட்டுவாடா; வீடியோ ஆதாரத்தின்படி வழக்குப்பதிவு + "||" + Cash for voters in Chepauk-Tiruvallikeni constituency; Prosecution according to video evidence

சேப்பாக்கம்-திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் வாக்காளர்களுக்கு பணப்பட்டுவாடா; வீடியோ ஆதாரத்தின்படி வழக்குப்பதிவு