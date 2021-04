மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் நாளை முதல்மதுக்கடைகளை 4 நாட்கள் மூடவேண்டும் கலெக்டர் கிரண்குராலா உத்தரவு + "||" + From tomorrow in Kallakurichi district Bars should be closed for 4 days Order of Collector Kirankurala

