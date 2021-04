மாவட்ட செய்திகள்

ஆத்தூர் தொகுதி முழுவதும் 'காவிரி தண்ணீர் தினமும் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' இ.பெரியசாமி உறுதி + "||" + E. Periyasamy assured that 'Cauvery water will be made available daily' throughout the Attur constituency

ஆத்தூர் தொகுதி முழுவதும் 'காவிரி தண்ணீர் தினமும் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' இ.பெரியசாமி உறுதி