மாவட்ட செய்திகள்

பூந்தமல்லி, கும்மிடிப்பூண்டி சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் கோளாறு + "||" + Disruption in voting machines in Poonamallee and Gummidipoondi assembly constituencies

பூந்தமல்லி, கும்மிடிப்பூண்டி சட்டமன்ற தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களில் கோளாறு