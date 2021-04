மாவட்ட செய்திகள்

மனைவி மது குடிக்க பணம் தராததால்செல்போன் கோபுரத்தில் ஏறி தொழிலாளி தற்கொலை முயற்சிசாத்தான்குளம் அருகே பரபரப்பு + "||" + worker attempts suicide by climbing cell phone tower. the commotion near sathnkulam

மனைவி மது குடிக்க பணம் தராததால்செல்போன் கோபுரத்தில் ஏறி தொழிலாளி தற்கொலை முயற்சிசாத்தான்குளம் அருகே பரபரப்பு