மாவட்ட செய்திகள்

மாதிரி ஓட்டுப்பதிவு பெட்டியின் டேக் கீழே கிடந்ததால் பரபரப்புவிராலிமலை தொகுதி வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்ட அறையின் சீல் திறப்புஎதிர்க்கட்சி வேட்பாளர்கள் புகாரால் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Sealed opening of the room where the voting machines of Viralimalai constituency are kept

மாதிரி ஓட்டுப்பதிவு பெட்டியின் டேக் கீழே கிடந்ததால் பரபரப்புவிராலிமலை தொகுதி வாக்குப்பதிவு எந்திரங்கள் வைக்கப்பட்ட அறையின் சீல் திறப்புஎதிர்க்கட்சி வேட்பாளர்கள் புகாரால் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை