மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாவட்டத்தில் வாக்குப்பதிவின் போது75 எந்திரங்கள், கருவிகள் பழுது + "||" + 75 electronic voting machines and equipment malfunctioned during polling in Trichy district.

