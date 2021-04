மாவட்ட செய்திகள்

தென்காசி மாவட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் பூட்டி சீல் வைப்பு + "||" + To lock and seal the voting machines at the counting center in Tenkasi district

தென்காசி மாவட்டத்தில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களை வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் பூட்டி சீல் வைப்பு