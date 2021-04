மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி அரசு ஆஸ்பத்திரியில்மீண்டும் செயல்பாட்டுக்கு வந்த கொரோனா சிறப்பு வார்டுகூடுதலாக 450 படுக்கைகள் தயார் + "||" + The Corona Special Ward at Trichy Government Hospital is back in operation. An additional 450 beds have been prepared.

