மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில்அனைத்துதுறை அலுவலர்களும் ஒருங்கிணைந்து கொரோனை தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்கலெக்டர் செந்தில்ராஜ் வலியுறுத்தல் + "||" + all department officers should work together to prevent corona. collector senthilraj emphasis

