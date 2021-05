மாவட்ட செய்திகள்

வெள்ளை ஈ தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த தென்னை மரங்களில் மஞ்சள் ஒட்டுப்பொறியை கட்ட வேண்டும் + "||" + Yellow graft should be built on coconut trees

வெள்ளை ஈ தாக்குதலை கட்டுப்படுத்த தென்னை மரங்களில் மஞ்சள் ஒட்டுப்பொறியை கட்ட வேண்டும்