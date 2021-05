மாவட்ட செய்திகள்

காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியைஅ.தி.மு.க.விடம் இருந்து கைப்பற்றியது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி + "||" + Captured from the AIADMK by the Liberation Tigers of Tamil Eelam

காட்டுமன்னார்கோவில் தொகுதியைஅ.தி.மு.க.விடம் இருந்து கைப்பற்றியது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி