மாவட்ட செய்திகள்

ஆத்தூர், கெங்கவல்லி தொகுதிகளை மீண்டும் அ.தி.மு.க. தக்கவைத்தது + "||" + Attur and Kengavalli constituencies were re-elected by the AIADMK. Retained

ஆத்தூர், கெங்கவல்லி தொகுதிகளை மீண்டும் அ.தி.மு.க. தக்கவைத்தது