பத்லாப்பூரில் கியாஸ் சிலிண்டர் வெடித்து தம்பதி உள்பட 5 பேர் படுகாயம் ஆஸ்பத்திரியில் தீவிர சிகிச்சை + "||" + The gas cylinder exploded Five people, including a couple, were injured Intensive care at the hospital

