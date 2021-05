மாவட்ட செய்திகள்

ஒரத்தநாடு தொகுதியில் 4-வது முறையாக வைத்திலிங்கம் வெற்றி தி.மு.க. வேட்பாளர் ராமச்சந்திரனை 28 ஆயிரத்து 835 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்