நாமக்கல் சட்டசபை தொகுதியை 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தி.மு.க. கைப்பற்றியது

மாவட்ட செய்திகள்

நாமக்கல் சட்டசபை தொகுதியை 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தி.மு.க. கைப்பற்றியது + "||" + The DMK won the Namakkal assembly constituency after 25 years. Captured

நாமக்கல் சட்டசபை தொகுதியை 25 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தி.மு.க. கைப்பற்றியது