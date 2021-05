மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.45 லட்சத்தில் ஆக்சிஜன் டேங்க் அமைக்க தரைத்தளம் கட்டும் பணிகள் மும்முரம் + "||" + Construction work on the ground floor to set up an oxygen tank at a cost of Rs 45 lakh is in full swing

