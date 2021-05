மாவட்ட செய்திகள்

அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டால் ஜாமீனில் வரமுடியாத கைது நடவடிக்கை + "||" + Non bailable arrest if involved in an argument with authorities

அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டால் ஜாமீனில் வரமுடியாத கைது நடவடிக்கை