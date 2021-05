மாவட்ட செய்திகள்

மூதாட்டியின் உணவுக்குழாயில் சிக்கிய எலும்புத்துண்டு அறுவை சிகிச்சையின்றி அகற்றம் + "||" + Removal of bone trapped in the esophagus

மூதாட்டியின் உணவுக்குழாயில் சிக்கிய எலும்புத்துண்டு அறுவை சிகிச்சையின்றி அகற்றம்