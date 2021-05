மாவட்ட செய்திகள்

அரசின் உத்தரவை மீறி செயல்பட்ட3 சலூன் கடைகளுக்கு ‘சீல்’ வைப்பு + "||" + Manapparai municipal authorities sealed off 3 saloon shops which were operating in violation of government orders.

