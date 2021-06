மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலத்தில் காரணமின்றி சுற்றித்திரிந்தவர்களிடம்வெளியே வராதீர்கள் என்று கையெடுத்து கும்பிட்டு கெஞ்சிய அமைச்சர் + "||" + The minister nodded and begged not to come out

