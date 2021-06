மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் சிறப்பாக பணியாற்றிய 28 போலீசாருக்கு பாராட்டு + "||" + Congratulations to the 28 policemen who served well in Thoothukudi

தூத்துக்குடியில் சிறப்பாக பணியாற்றிய 28 போலீசாருக்கு பாராட்டு