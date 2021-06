மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் கொரோனா பரவல் 13 சதவீதமாக குறைந்தது; அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தகவல் + "||" + Minister thangam tennarasu said the corona spread in Nellai district has been reduced to 13 per cent due to intensive preventive measures.

நெல்லையில் கொரோனா பரவல் 13 சதவீதமாக குறைந்தது; அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தகவல்