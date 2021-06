மாவட்ட செய்திகள்

கல்வராயன் மலை அடிவாரத்தில்சாராயம் விற்ற 6 பேர் கைது + "||" + At the foot of Calvary Hill 6 arrested for selling liquor

கல்வராயன் மலை அடிவாரத்தில்சாராயம் விற்ற 6 பேர் கைது