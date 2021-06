மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கழுக்குன்றம், கல்பாக்கம் பகுதிகளில் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறியதாக 27 இருசக்கர வாகனங்கள் பறிமுதல் + "||" + 27 two-wheelers seized for violating curfew in Thirukkalukkunram and Kalpakkam areas

