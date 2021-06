மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் மருந்து தட்டுப்பாடு:கொரோனா தடுப்பூசி போடாததால் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் + "||" + Disappointed that the corona was not vaccinated

சேலம் மாவட்டத்தில் மருந்து தட்டுப்பாடு:கொரோனா தடுப்பூசி போடாததால் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம்