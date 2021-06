மாவட்ட செய்திகள்

வனப்பகுதி மாணவர்களுக்கு அனைத்து வசதிகளையும் கல்வித்துறை செய்து கொடுக்கும்-அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி + "||" + The Department of Education will provide all facilities for students to come to the forest to come to school

