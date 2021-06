மாவட்ட செய்திகள்

வெளி மாவட்டத்திற்கு கடத்த முயன்ற 524 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்9 பேர் கைது + "||" + 524 bottles of liquor confiscated while trying to smuggle to outer district

வெளி மாவட்டத்திற்கு கடத்த முயன்ற 524 மதுபாட்டில்கள் பறிமுதல்9 பேர் கைது