மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட 84 பேரை மீட்டு காப்பகத்தில் ஒப்படைப்புதிருச்சி மத்திய மண்டல போலீஸ் ஐ.ஜி. தகவல்

Eighty-four mentally ill people were rescued by police and handed over to custody.

