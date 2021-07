மாவட்ட செய்திகள்

திருக்கடையூர் அருகே மரத்தில் காரை மோதி பெண் பலி; 7 பேர் காயம் + "||" + Near Tirukkadaiyur The car collided with a tree Woman killed 7 people were injured

