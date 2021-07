மாவட்ட செய்திகள்

முககவசம் அணியாமல் விற்பனை செய்யும் கடைக்காரர்களுக்கு அபராதம் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை + "||" + Without wearing a mask Penalties for shopkeepers Authorities take action, Order of Collector Dinesh Bonraj Oliver

முககவசம் அணியாமல் விற்பனை செய்யும் கடைக்காரர்களுக்கு அபராதம் அதிகாரிகள் நடவடிக்கை