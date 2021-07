மாவட்ட செய்திகள்

தலைஞாயிறு அருகே அரிச்சந்திரா நதியில் இயக்கு அணை கட்டும் பணி - கலெக்டர் அருண் தம்புராஜ் ஆய்வு + "||" + Near Thalainayiru Construction of Run Dam on Arichandra River - Study by Collector Arun Thamburaj

தலைஞாயிறு அருகே அரிச்சந்திரா நதியில் இயக்கு அணை கட்டும் பணி - கலெக்டர் அருண் தம்புராஜ் ஆய்வு