மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 6 ஆயிரத்து 588 காய்ச்சல் முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு உள்ளனகலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல் + "||" + there are 6588 fever camp in thoothukudi district, collector senthilraj information

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் 6 ஆயிரத்து 588 காய்ச்சல் முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு உள்ளனகலெக்டர் செந்தில்ராஜ் தகவல்