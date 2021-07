மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி மாவு அரவை ஆலைகளில் பதுக்கிய 2டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல் + "||" + seizure of 2tons of ration rice stored in kovilpatti flour mills

கோவில்பட்டி மாவு அரவை ஆலைகளில் பதுக்கிய 2டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்