மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி பொன்மலையில் டாஸ்மாக் ஊழியருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த பிரபல ரவுடி கைது; உடந்தையாக இருந்த போலி சாமியார், வக்கீல் சிக்கினர் + "||" + The famous rowdy who made a death threat to a Tasmac employee in Ponmalai, Trichy and the fake preacher and lawyer who were complicit in it were arrested.

திருச்சி பொன்மலையில் டாஸ்மாக் ஊழியருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்த பிரபல ரவுடி கைது; உடந்தையாக இருந்த போலி சாமியார், வக்கீல் சிக்கினர்