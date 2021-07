மாவட்ட செய்திகள்

பக்ரீத் பண்டிகையை முன்னிட்பக்ரீத் பண்டிகை:பள்ளி வாசல்களில் முஸ்லிம்கள் சிறப்பு தொழுகை;ஏழைகளுக்கு குர்பானி கொடுத்து மகிழ்ந்தனர் + "||" + During the Bakreed festival in Trichy yesterday, Muslims engaged in special prayers in mosques and enjoyed offering Qurbani to the poor.

