மாவட்ட செய்திகள்

கர்ப்பிணிக்கு வழங்கப்பட்ட பெட்டகத்தில் காலாவதியான பொருட்களா? + "||" + Expired items in the box provided to the pregnant woman

கர்ப்பிணிக்கு வழங்கப்பட்ட பெட்டகத்தில் காலாவதியான பொருட்களா?